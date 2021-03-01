Bakan Çavuşoğlu: Kardeşlerimiz istediği sürece kalmaya devam edeceğiz

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:45

Çavuşoğlu, Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Afgan mevkidaşı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen kutlama törenine görüntülü olarak katıldı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin ile diplomatik ilişkilerin yüzüncü yıl dönümü anısına Bakanlık bahçesine iki ladin ağacı diktiklerini belirten Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz ladin, 4 mevsim yeşildir. Kardeşliğimiz de her daim canlı olmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin ortak tarih ve kültür etrafında şekillendiğini kaydederek "Halklarımız en sıkıntılı zamanlarda birbirinin yanında olmuştur. Kurtuluş savaşımızın en zor dönemlerinde Afganistan'ın TBMM hükümetini tanıması milletimize güç vermiştir. Türkiye ise Kabil'de büyükelçilik açan ilk devlet olmuştur. Genç Türkiye bir yandan kendi kalkınmasını sürdürürken bir yandan da Afganistan'ın güçlü bir ülke olarak kendi ayakları üstünde durmasına destek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Birçok Türk öğretmen, doktor ve subayın da 1920-1960 yılları arasında Afganistan'da modern kurumların inşasında görev aldığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu doktorlar arasında yer alan Prof. Dr. Kamil Urga, 17 yıl boyunca Afganistan'a hizmetlerde bulunmuş, Kabil Tıp Fakültesinin temellerini atmıştır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Urga'nın Afgan Kralı Emanullah Han'ın özel doktorluğunu üstlendiği bilgisini de paylaştı.

- "Afganistan'ın bağlantısallık projelerinin merkezi haline getirilmesi temel hedefimiz olmalı"

Çavuşoğlu, iki ülkenin uluslararası platformlarda ve çok taraflı mekanizmalarda yakın iş birliği yaptığını belirterek Türkiye ve Afganistan'ın terörle mücadelede de birlikte hareket ettiğini söyledi.



Bölgesel bağlantısallık konularında ortak çaba ve vizyonların bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Lapis Lazuli Transit Ticaret ve Taşımacılık Güzergahı projesi bu çalışmalarımıza güzel bir örnek. Geçen hafta Ankara'da ağırladığım Türkmenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla bu güzergahın daha etkin bir hale getirilmesi için yapılabilecekleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'ın kalkınmasına ve istikrarına olan desteğinin devam ettiğinin de altını çizerek "Afganistan'a yönelik kalkınma yardımlarımız, ülkemizin gerçekleştirdiği en büyük yardım programlarının başında geliyor. Eğitim, sağlık, altyapı gibi farklı alanlarda yaklaşık 1300 proje gerçekleştirdik. Afganistan'da açtığımız yüzden fazla okul ve 4 binden fazla genç Afgan kardeşimize sağladığımız burslarla ülkenin geleceğine katkı yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin salgın döneminde de Afganistan'ı yalnız bırakmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Afgan güvenlik güçlerine sağladığımız eğitim ve donanım desteği ile NATO misyonu bünyesinde görev yapan askerlerimizle kardeşlerimizin güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Afganistanlı kardeşlerimiz istediği sürece bu ülkede kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Afganlar arası müzakerelerin de barış için bir fırsat doğurduğunu ve Türkiye'nin bu çabalara katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Barış çalışmalarının ekonomik kalkınmayla desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu çerçevede Asya'nın kalbinde yer alan Afganistan'ın bağlantısallık projelerinin merkezi haline getirilmesi temel hedefimiz olmalı." değerlendirmesinde bulundu.