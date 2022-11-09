Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'da: İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz
Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz. Şimdi hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak' dedi.
Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz. Şimdi hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak" dedi.