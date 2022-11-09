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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'da: İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz

Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz. Şimdi hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak' dedi.

9 Kasım 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'da: İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz
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Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlişkimizin hukuki altyapısını güçlendiriyoruz. Şimdi hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak" dedi.

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