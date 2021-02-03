İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1686
  • EURO
    8,6305
  • ALTIN
    423.773
  • BIST100
    1520.67
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı
Politika

Bakan Çavuşoğlu, Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18'inci Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) Toplantısı'na iştirak etti.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:24
ABONE OL

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıya Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya dışişleri bakanlarının da katıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, MIKTA Dönem Başkanlığını devralan Avustralya'yı kutlarken, devreden Güney Kore'ye de teşekkürlerini iletti.

"MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini vurguladı.

25 Eylül 2013'te oluşturulan MIKTA, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde yürütülen MIKTA toplantılarının koordinasyonu ise Dönem Başkanlığını üstlenen ülke tarafından yürütülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.