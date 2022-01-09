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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Siyasetin ve ekonominin ağırlığı Asya'ya kayıyor. Biz buna duyarsız kalamayız. Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu Batı'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez' dedi.

9 Ocak 2022 Pazar 10:58 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 11:46
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Siyasetin ve ekonominin ağırlığı Asya'ya kayıyor. Biz buna duyarsız kalamayız. Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu Batı'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez."

"Biz bugün bağımsız, gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp olan biteni izlemiyoruz. Biz masada diplomasiden ve diyalogdan yanayız ama sahada da oldu bittilere izin vermeyecek güç ve kararlılığı sahibiz"

"Son 30 yıldır dünyada üretimin itici gücü olan Çin ile Batı sermayesi arasındaki balayı bitti. Korumacı zihniyet dünyada yeniden yükseliyor"

"Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz."

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