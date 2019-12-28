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Politika

Libya tezkeresi Meclis'e geliyor: Bakan Çavuşoğlu muhalefetten randevu istedi

Bakan Çavuşoğlu Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için muhalefetten randevu istedi.

28.12.2019  17:35 - Güncelleme: 28.12.2019  17:42

Bakan Çavuşoğlu Libya tezkeresi konusunda Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerine bilgi verecek.

KILIÇDAROĞLU, DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE LİBYA KONUSUNU GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

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