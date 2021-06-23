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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya destek vermeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda Libya'nın barış, güvenlik, istikrar ve egemenliğine destek vermeye devam edeceklerini vurguladıklarını belirtti.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:20
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'nın eş başkanlığında, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Libya'nın barış, güvenlik, istikrar ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Libya Konferansı'nda, Libya'daki istikrar ve güvenlik konuları görüşüldü.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

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