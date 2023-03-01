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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki deprem felaketi Meksika Dışişleri Bakanıyla yaptığımız görüşmenin ana gündemiydi. Meksika'ya deprem yardımları için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile de görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin ve Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Avustralya'nın deprem yardımları için mevkidaşı Wong'a teşekkür etti.

G20 GÜNDEMİ

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma iş birliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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