Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:21

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ve Rau ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu'na, devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileyip ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ile Stoltenberg, görüşmede Afganistan'daki durumu da ele aldı.

Polonyalı Dışişleri Bakanı Rau da Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de süren olan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye ve Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.