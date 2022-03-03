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Politika

Bakan Çavuşoğlu NATO toplantısına katılacak

Bakan Çavuşoğlu, 4 Mart'ta Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

DHA3 Mart 2022 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 14:31
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4 Mart 2022 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi. (DHA)

  • Bakan Çavuşoğlu
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