Bakan Çavuşoğlu: Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor

AA 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:48

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerin ardından, Kalemler Mahallesi'nde açıklamada bulundu.

Tatar'a, yangının nasıl başladığını, şu ana kadar neler olduğunu, neler yaptıklarını anlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Tatar'ın ziyarette personele güç veren, motive eden sözleri olduğunu söyledi.

Yangının Antalya'da özellikle üç noktada devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Manavgat'ın kuzeybatısında Taşağıl'ın kuzeyinde yukarıda devam ediyor, vadiye indiği için havadan ve karadan müdahale etmek zorlaşıyor. İbradı tarafında tepelik bölgede yangın devam ediyor. Göreceli olarak orası tehdit oluşturmuyor. Gündoğmuş merkezdeki yangın kontrol altına alınsa da Alanya Alara ve Manavgat tarafına sahile inmeye çalışan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Tüm imkanlarımızla arkadaşlarımız bu mücadeleyi sürdürüyor."

- Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Hasar tespitlerinin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu anda sahada, milletvekillerimiz, ekiplerimiz ve değişik kurumlardan Defterdarlıktan, Tarım ve Orman Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan arkadaşlarımız hasarları tespit ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Bugün sizler de gördünüz. Konteyner talebi vardı. Vatandaşımız arsasının, tarlasının başından ayrılmak istemiyor. O imkanları da sağladık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Tespit yapıldığı yerlerde hemen yatırıyoruz. Diğer taraftan küçükbaş büyükbaş hayvanlar da telef oldu maalesef. Onların da sayısı belli oldu. Onlara da ödüyoruz."

Vatandaşların duyarlı davrandığını ve beş yıl yetecek saman ve yem geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının yem ve saman da getirdiğini anlattı.

Bu tür ihtiyaçları karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz evlerin hepsi yanmıştı, tehlike arz ediyordu, yıkıldı. Bunların yerine vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talebine göre tek katlı, iki katlı bazı yerlerde apartmanlar da yandı. Onların talebine göre evlerimiz yapılacak. Bir ay içinde örnek evimiz de burada inşa adilmiş olacak. En geç bir sene içinde evlerimizi yapıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'MİZİN ACISI BİZİM ACIMIZDIR"

Yangının başladığı günden beri Türkiye'yi büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Tatar, "Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması, buradaki insanların tabi ki sıkıntı içinde olması bizleri de çok üzmüştür. Dolayısıyla şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En erken zamanda tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

Tatar, Türkiye'de yangınların söndürülmesi konusunda verilen mücadeleyi televizyonlardan takip ettiklerini aktararak, "Sayın Bakanımızın nasıl seferber olduğunu, nasıl bu işin başında bu koordinasyon merkezlerini yönettiğini gördüm ve çok duygulandım. Diğer bakanlarımız da öyle, aynı şekilde. Türkiye, güçlü bir ülkedir. Türkiye, bizim anavatanımızdır." ifadelerini kullandı.

Yangınların söndürülmesi konusunda, Türkiye'nin, Orman Dairesi ve İtfaiye teşkilatı başta olmak üzere 5 binden fazla personeli ve her türlü imkanlarıyla olağanüstü şartlarda yangını söndürmek için büyük çaba harcadığını gözlemlediğini vurgulayan Tatar, Antalya'da başta rüzgar olmak üzere doğa şartlarının yangının kolay bir şekilde söndürülmesine imkan vermediğini söyledi.

Tatar, dünyada başta ABD olmak üzere birçok ülkede son zamanlarda çıkan yangınların uzun süre devam ettiğine dikkati çekti.

- "Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum"

"En erken zamanda yangınların söndürüleceğine dair inancımı tekrar belirtiyorum." diyen Tatar, KKTC'den yangınların söndürülmesine yardım etmek için bir ekibin yola çıktığını ve bugün Türkiye'ye ulaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Buradaki 5 binden fazla elemanın yanında, belki o kadar önemi olmayacak ama bizim de buraya duyarlılığımızı ifade edebilmemiz açısından, bizim elimizdeki araç, gereç ve birtakım mobilize faaliyetlerle kendi insanlarımızın, bir ekibimizin Sivil Savunma Teşkilatımızın, Orman Dairemizden burada, buranın çalışanlarıyla birlikte bu yangın söndürme faaliyetlerine katılacağını bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim.

Bu vesileyle bir kez daha Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Tekrar ediyorum; Türkiye'nin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Dolayısıyla bu duygularla bölge halkımıza, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve diğer bölgelere tekrar geçmiş olsun."