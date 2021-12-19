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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'da gazetecilerin sorularını cevaplıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da gazetecilerin sorularını cevaplıyor

19 Aralık 2021 Pazar 13:41 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 13:41
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