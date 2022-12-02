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Politika

Bakan Çavuşoğlu tarih verip vurguladı: Pes etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, '(Rusya-Ukrayna Savaşı) İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.

AA2 Aralık 2022 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu tarih verip vurguladı: Pes etmeyeceğiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

(İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci) İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor.

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