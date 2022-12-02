Bakan Çavuşoğlu tarih verip vurguladı: Pes etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

(İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci) İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor.