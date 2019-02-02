14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Çavuşoğlu: PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren gaye nedir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sert tepki gösterdi: Gaye Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?

Sert tepki gösterdi: Gaye Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?

Münbiç'te PKK/PYD'li teröristlere bombalı saldırı

Münbiç'te PKK/PYD'li teröristlere bombalı saldırı

Aydın Denktaş vefat etti

Aydın Denktaş vefat etti

Nüfusu artmayan tek il belli oldu

Nüfusu artmayan tek il belli oldu

CHP'li belediyenin önünde aday protestosu

CHP'li belediyenin önünde aday protestosu

Yerli üretim balonlar 2020'de semalarda

Yerli üretim balonlar 2020'de semalarda

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler
 

POPÜLER HABERLER

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA