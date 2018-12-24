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Bakan Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisinin de bebek katili olması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun en büyük ortak özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"PKK ile Netanyahu'nun en büyük ortak özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır"

"[Kaşıkçı cinayeti] Türkiye'deki soruşturmamız derinleşerek devam ediyor. Bazı ülkelerle BM'ye bu konuyu taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, cesedi parçalayanlar ve yok edenler Suudi Arabistan'da"

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