Bakan Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisinin de bebek katili olması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun en büyük ortak özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"PKK ile Netanyahu'nun en büyük ortak özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır"
"[Kaşıkçı cinayeti] Türkiye'deki soruşturmamız derinleşerek devam ediyor. Bazı ülkelerle BM'ye bu konuyu taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
"Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, cesedi parçalayanlar ve yok edenler Suudi Arabistan'da"
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