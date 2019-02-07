Bakan Çavuşoğlu: Radikal gruplara para vererek İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ediyorlar
Bakan Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de radikal gruplara para vererek bunları İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ettiğini söyledi.
- AA
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"YPG/PKK hala Münbiç’in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor. ABD bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG’lileri bir tutuyor"
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