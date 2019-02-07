Bakan Çavuşoğlu: Radikal gruplara para vererek İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ediyorlar Bakan Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de radikal gruplara para vererek bunları İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ettiğini söyledi.