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Politika

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Strazburg'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi.

IHA9 Ekim 2022 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Strazburg'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Fransa'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg'dayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Fransa'da, ilk durak olarak Strazburg Başkonsolosluğunda Türk vatandaşlar ile bir araya geldi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayan bir vizyon ortaya koyduk." açıklamalarında bulundu.

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