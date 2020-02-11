İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0404
  • EURO
    6,5951
  • ALTIN
    304.529
  • BIST100
    118955
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek
Politika

Bakan Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Başkan Erdoğan ile Putin'in telefonda görüşeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor' dedi.

11.02.2020  14:39 - Güncelleme: 11.02.2020  14:56

Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

Korona virüs hakkında korkutan açıklama
Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Dünyada liderler arasına sokacağız
Dünyada liderler arasına sokacağız

Dünyada liderler arasına sokacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.