10 Şubat 2022 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRTHaber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:



"İki tarafla görüşmelerimiz devam ediyor. Ciddi kriz var, üstesinden gelmek için herkes çaba göstermeli"



"(İsrail) İlişkileri normalleştirmek Filistin davasından vazgeçmek değil"



"(Ayşenur Arslan'ın sözleri) Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir"

"Rum kesimi tüm müzakerelerde masayı devirdi. Bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğiz"



"(Doğu Akdeniz) Kıta sahanlığımızın batı sınırını belirledik, taviz vermeyiz. Türkiye ile iş birliği yapmadan buralara girmek doğru değil"



"(Yunanistan'ın göçmenlere zulmü) Bu konuyu gündeme getirenleri "Türk ajanı" diye suçluyorlar"

"(Yunanistan sınırında) Son 2 yıla yakın bir sürede 34 bin insanı ölümden kurtardık."

"İslam düşmanlığı, Fransa'da bir devlet politikası haline geldi. Avrupa Konseyi de ses çıkaramadı."