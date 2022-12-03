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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Trovoada ile telefon görüşmesi yaptı.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe Başbakanı ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Trovoada'ya, Türkiye'nin darbe karşısındaki dayanışmasını vurguladı.

Görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler, Sao Tome ve Principe'de bir jandarma birimi tesis edilmesine ilişkin çabalar ve Maarif Vakfının faaliyetleri gündeme geldi.

Sao Tome ve Principe'de 25 Kasım'da 4 kişi ordu karargahına müdahale ederek darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Darbe girişiminden paralı askerlerden oluşan bir tabur sorumlu tutulmuştu.

Başbakan Trovoada, Osmanlı tarihi okuyup Müslüman olmuş bir kişi olarak biliniyor.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Patrice Trovoada
  • Trovoada

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