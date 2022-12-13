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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu: Somut adımlar atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dünyası içinde ilişkilerini hem Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) hem de ikili, üçlü ve dörtlü mekanizmalarla güçlendirdiklerini belirterek 'Bugünkü bakanlar toplantıları ve yarınki liderler zirvesiyle ticaret enerji, ulaştırma, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında somut adımlar atacağız.' dedi.

AA13 Aralık 2022 Salı 14:16 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu: Somut adımlar atacağız
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Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Avaza şehrindeki "Avaza Zirvesi" öncesi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında hitap etti.

Üç kardeş ülkenin dışişleri bakanı olarak bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, üç ülkenin enerji ve ulaştırma bakanlarının da ayrı ayrı üçlü toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Müşterek kültür mirasımız, ortak dil ve din, tarihimiz bizi birbirimize bağlıyor." ifadesini kullandı.

Türk dünyası içinde ilişkileri hem Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) hem de ikili, üçlü ve dörtlü mekanizmalarla güçlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü bakanlar toplantıları ve yarınki liderler zirvesiyle ticaret enerji, ulaştırma, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında somut adımlar atacağız. Ülkelerimiz arasındaki mal, hizmet ve iş gücünün dolaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Böylece bölgesel refah ve güvenliğe de önemli katkılarda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının hem zirvenin hazırlığı bakımından faydalı hem de üç ülke halkları adına da hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.

  • Çavuşoğlu
  • Avaza Zirvesi
  • Türk dünyası

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