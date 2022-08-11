Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı: 26 Ağustos'ta ilk toplantıyı gerçekleştireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

26 Ağustos'ta bu mekanizma ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek

(Türkiye'nin AB üyeliği) Üyelik sürecimizle ilgili maalesef bir mesafe görmüyoruz ama biz yine teknik anlamda siyasi engelleri kaldırıp her konuyu görüşmeye hazırız, müzakere etmeye de hazırız diyeceğiz

Bugün Avrupa'da sorunlar var. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran ve somut adımlar atabilen ülke Türkiye.

Normalleşme süreci bizim ilkelerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor özellikle Filistin konusunda. İsrail ile karşılıklı adımlar atıyoruz. Tekrar büyükelçi atanması için adımlar atılacağını duyurmuştuk

İsveç ve Finlandiya'dan bu yönde atılan bir adım görmedik. Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz.

Bizim için bir zaman baskısı yok. NATO üyesi olmak isteyen ülkeler bunlar. Kurulan mekanizma ilk toplantısını Ağustos ayında gerçekleştirecek.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri... Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmasıyla şartlı bir şekilde Yunanistan'a verilen bize yakın adaları, Yunanistan'ın silahlandırdığı açık ve ortada. Uluslararası hukukun ve anlaşmaların açık ihlalidir

SURİYE'NİN KUZEYİNE YAPILACAK OPERASYON

YPG/PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım.

Suriye'de hem bize saldıran hem de Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz.