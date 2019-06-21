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Bakan Çavuşoğlu: Süreci hem Avrupalılarla hem İran'la değerlendiriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci Avrupalılarla ve İran'la değerlendirdiklerini belirtti.

  • AA
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Bakan Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gerginliğin her geçen gün arttığına işaret eden Çavuşoğlu, Körfez'de gemilerle ilgili yaşanan gelişmeler, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesi, yaptırım konusu ve Körfez içindeki diğer gerginliklerin tamamının tırmandığı bir dönemde İran'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, gündemdeki bu konuları mevkidaşı Zarif ile değerlendirme fırsatı bulduklarını, yaptırımlar konusunda neler yapılabileceğini gözden geçirdiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin nükleer anlaşmadan geçilmesinden sonraki süreci hem Avrupalılarla hem İran'la değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen "Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde bir araya geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Zarif ile yaptığı görüşmede bu zirvede alınan kararların takibini yaptıklarını kaydetti.


- KEK TOPLANTISI YAPILACAK

İran ve Türkiye arasında yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının yapılacağını belirten Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, milli paralarla ticaret ve ikili ticaret hacmi, konsolosluk ve taşımacılık konuları gibi birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarını, Zarif ile İstişareler Planını imzaladıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının 6 ayda bir bu istişareler için bir araya geleceğini anlatan Çavuşoğlu, diğer zamanlarda bakan yardımcıları, genel müdürler ve yüksek düzeyli memurlar düzeyinde bu istişarelerin sürdürüleceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin yer aldığı ikili ve üçlü bölgesel mekanizmalar bulunduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte de Irak'la da bu mekanizmaları oluşturmamız lazım. Bu konuda kararlılık var." ifadelerini kullandı.

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