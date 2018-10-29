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Bakan Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın cesedine hala ulaşılamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili olarak, 'Emniyet teşkilatımız ve istihbarat yoğun olarak çalışma yapıyor. Ancak ceset hala bulunmadı' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtladı.   Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz bu önceden planlanmış cinayetin tamamen ortaya çıkması için ve arkasında kimler var bunların açığa çıkması için yoğun çaba sarfediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı bizler ve diğer kurumlarımız, emniyet, istihbarat gerekli desteği vermektedirler. Henüz Kaşıkçı’nın cesedine ulaşılamadı. Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan’da olduğuna göre Suudi Arabistan’ın sorumluluğu büyük. Dışişleri Bakanı’na da telefonda net şekilde bunu söyledim" diye konuştu.
 
Suudi Arabistan tarafının da cinayetin önceden planlandığını itiraf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başladı. Önceden planlanmış cinayetin sorumluları Suudi Arabistan’da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Ama zamana yayma ve oyalama gibi olmasın, bizim derdimiz bu. Biran önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Bu gerçeklerin ortaya çıkması bakımından da dünkü ziyareti önemli buluyoruz. Onların teklifi üzerine bu ziyareti kabul ettik ve bu buluşma gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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