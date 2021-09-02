2 Eylül 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 15:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kolay bir sorun değil. Sorunun üstesinden gelebilmek için işbirliği şart. Tek başına Türkiye ya da Katar'ın üstleneceği mesele değil. Havaalanının işletilmesi için nasıl adım atılabilir. İki aşamalı olabilir"

"Askeri uçuşlarda ilgili askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyeleri için açık olabilir. Ticari uçuşların gerçekleşmesi için şartların oluşması gerekir"

"Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

"Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz. Bir çok konuyu kapsayacak şekilde göç mutabakatını güncellememiz lazım. 'Basit formüller ya da anlayışlarla biz üstesinden geliriz' anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım"