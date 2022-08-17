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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye olarak İsrail'e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

"(İsrail ile normalleşme süreci) Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail'de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail'den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor."

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