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Politika

Önce yalanlayıp sonra doğruladılar! Bakan Çavuşoğlu, olaya tepki gösterdi

Terör örgütü PKK'nın İsveç'i rehin aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, teröristbaşının görsellerinin İsveç'te binalara yansıtılmasıyla ilgili, 'Yetkililer haberlerin doğru olmadığını söyledi. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ne kadar gevşek olduğunu görüyoruz' dedi.

17 Haziran 2022 Cuma 13:45 - Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(İsveç'teki terör propagandası) Yetkililer haberlerin doğru olmadığını söyledi. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ne kadar gevşek olduğunu görüyoruz."

"İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz diye sık sık hatırlatıyoruz."

"PKK, terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor"

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