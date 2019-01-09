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Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin çekilmesinde zorluk olduğunu görüyoruz

Bakan Çavuşoğlu: ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. ABD'nin çekilmesinde zorluk olduğunu görüyoruz. Terör örgütünden ayrılmaları kolay olmuyor.

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:
 
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ
 
ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor
 
Herkes terörle mücadelede kararlılığımızı gördü.
 
İDLİB MUTABAKATI
 
İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz.
 
Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir.
 
IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ
 
PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık.
 
RUSYA'DA 3'LÜ ZİRVE
 
Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak.
 
AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ
 
Kıbrıs etrafında sondaja biz de başlıyoruz. Bölgenin istikrarı bizim için önemli, takip ediyoruz. KKTC hakları garanti altına alınmalı.
 
AB İLE İLİŞKİLER
 
Daha pozitif yaklaşım için iki tarafın da çabaları var. AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz.

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