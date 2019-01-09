Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin çekilmesinde zorluk olduğunu görüyoruz

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor

Herkes terörle mücadelede kararlılığımızı gördü.

İDLİB MUTABAKATI

İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir.

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ

PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık.