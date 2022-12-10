Bakan Çavuşoğlu: Türkiye çabalarını kararlılıkla sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Çavuşoğlu, Türk milletinin, tüm insanlık ailesinin 'İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, "Ne yazık ki dünyamız, gelecek sene 75'inci yıl dönümünü kutlayacağımız Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünden bu yana yaklaşık 3 çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen, farklı coğrafyalarda gerçekleşen vahim insan hakları ihlallerine ve insani krizlere sahne olmaya devam ediyor. Bu ihlaller ve krizler, yalnızca yaşandıkları ülkeler için değil, dünya barışı ve istikrarı için de tehdit oluşturuyor. Dünyada barış ve istikrarın tam olarak sağlanması, insan haklarına saygıyı esas alan uygulamaların yaygınlaştırılmasının yanı sıra, farklı coğrafyalardaki insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele edebilme imkan ve yeteneklerinin geliştirilmesiyle de yakından ilgili" dedi.

'TÜRKİYE ÇABALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR'

Bakan Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakların insanlığın ortak refahı ve mutluluğu için kullanması gerektiğine vurgu yaparak, "Küresel ve bölgesel kuruluşların yapıcı, iyileştirici, önlem alıcı rol ve gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunuyor. Türkiye, kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanında yaşanan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık da dahil olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor. Türkiye, bir yandan insan hakları konusunda masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken, diğer yandan sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaşıyor. Evrensel değerlere dayalı insan haklarının üstün tutulduğu, barışın, adaletin tüm dünyada hakim olduğu, kural temelli düzenin güçlendiği bir dünya dileğiyle, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 74'üncü yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.