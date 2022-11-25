Bakan Çavuşoğlu: Türkiye için bölgedeki ülkelerin istikrarı çok önemli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki toplantının ardından kentteki bir otelde STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ligde herkesin önünde olması gerektiğini söyledi.

Dünyanın yaşadığı krizlere, çatışmalara her gün yenisinin eklendiğini, Ukrayna savaşıyla beraber gıda ve enerji krizinin yaşandığını belirten Çavuşoğlu, sıcak çatışmalara ve çözümü dondurulmuş ihtilaflara bakıldığında sorunların yüzde 60'ının ülkenin etrafında olduğunu ifade etti.

Bunları çözmek için girişimci olmaları gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'den daha etkin çalışabilen, irade ortaya koyabilen bir ülke var mı? Birçok ülkenin bir araya geldiği hatta tüm ülkelerin üye olduğu BM'yi de sayarsak bir uluslararası örgüt var mı başarabilen? Yok. Martta ateşkese çok yaklaşmıştı iki taraf. Umutlanmıştık ama birden tablo değişti. Neden değiştiğini çok iyi biliyoruz da burada tüm detaylarını anlatırsak sabaha kadar sürer. Ama tablo değişti, şimdi daha karmaşık. Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Yanı başımızda Suriye'ye duyarsız kalamayız. Aynı şekilde Libya'ya da duyarsız kalmamamız lazım, kalmıyoruz da. Libya'nın istikrarı hepimiz için önemli. Diğer taraftan Yemen'deki çatışmalar, Irak'taki istikrarsızlık, İran'da devam eden olaylar. Bunların hepsi bizleri doğrudan etkileyen olumsuz gelişmeler. O yüzden komşularımızın, bölgemizdeki ülkelerin istikrarı, barışı bizim için çok önemli."

- "İnsanlığın taleplerini karşılayabilecek bir sistemden bahsediyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün tüm dünyada sistem yetersizliğinden bahsedildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler yetersiz diyoruz. Sadece biz demiyoruz, tüm dünya diyor. BM ve uluslararası sistemin reformu konusunda 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' mottolarıyla ortaya öneri getirebilen kaç ülke, kaç lider var? Japonya da Hindistan da Brezilya da Almanya da 'Değişsin' diyor. 'Nasıl değişsin?' diyoruz. 'Biz de Güvenlik Konseyine daimi üye olalım. Sorun çözülsün gitsin.' diyorlar. Oysa bu sorunu çözmüyor. Veto sistemini ortadan kaldırmadan nasıl çözeceksin sorunu? Beş ülke var, dokuz olacak. Bu sefer dokuzunu ikna et ama biz öyle demiyoruz. Daha katılımcı, pratik karar alabilecek, savaşları ve çatışmaları önleyebilecek, gerginlikleri azaltacak ve insanlığın taleplerini karşılayabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Dünya çok değişiyor. Girişimci insanlarımız buna ayak uyduruyor ama devletlerin ve uluslararası sistemin buna ayak uydurmasında ciddi sıkıntılar var. Bu değişimi iyi okumak için girişimci kafaya sahip olmanız lazım. Ekonomi nereye gidiyor? Hangi ülkeler otuz yıllık, kırk yıllık planlar ortaya koyuyor. Bundan müteahhitlerimiz, ticaret yapan insanlarımız, iş insanlarımız nasıl istifade edecek? Bunlara kafa yormak lazım."

- "Komşu ülkelerden buraya tedavi için gelenler var"

Afrika'da bulunan 12 Türk büyükelçiliğini 44'e çıkardıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Afrika'yla 2003'te 3,4 milyar dolar olan ticaret hacminin geçen yıl 34,5 milyar dolara çıktığını, bu rakamın sene sonunda 45 milyar dolara yaklaşacağını anlattı.

Latin Amerika ile 2002'de 800 milyon dolarlık ticaret yapıldığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl 15 milyar dolar, bu yıl da 20 milyar dolara doğru çıkıyoruz. Yaptığımız hamleler, girişimci politikalarımızı tüm dünyaya açılarak, her yerde girişimci insanlarımızla beraber var olmaya çalışıyoruz. Burada en önemlisi girişimciliğin içinde ekonomi diplomasisi. Ekonomi diplomasisi nedir? Yurt dışından Türkiye'ye yatırımcıların gelmesidir. Türkiye'ye yurt dışından yatırımcıların gelmesi ne demek? Türkiye'de yatırım, istihdam demektir, yatırımlarla beraber Türkiye'nin ihracatının artması demektir. Türkiye'yle başka ülkeler ve uluslararası örgütler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmemiz lazım."

Salgından sonra Türkiye'de sağlık turizminin ön plana çıktığının altını çizen Çavuşoğlu, ülkenin sağlık altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu, Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye'yi dünyada örnek gösterdiğini dile getirdi.

Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını, herkesin bu yatırımları gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Komşu ülkelerden buralara tedavi için gelenler var. Bunu daha bütüncül bir şekilde yapmamız lazım. Çok ciddi gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu kadar yatırım yapıyoruz. Diğer taraftan başka seçenekler ortaya çıkıyor. Tüm bunları hangi ülkelerle hangi özel sektörle ya da devletle işbirliğiyle yapabiliriz? Bunları değerlendiriyoruz. Şimdi ülkelerle sağlık işbirliği anlaşmaları imzalıyoruz. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimiz prestij olsun diye hastalarını Avrupa ülkelerine gönderiyor. Çok ciddi paralar veriyor. Oysa bizde hastane de tedavi kalitesi de çok daha iyi noktada. Pandemide hepsini kapı dışı ettiler, kendi hastalarına yer açmak için yaptılar. Oysa bizim böyle bir sıkıntımız olmadı. O yüzden şimdi Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bunları iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İstikrar olursa yatırımcılar gelir, ticaret bağlantılarınıza güven olur."

Türkiye'nin uluslararası sistemin ayakta durmasına da katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, şunları aktardı:



"Bugün Venezuela'da tarafların istikrarı için seçim öncesi anlaşması için muhalefet ve iktidarla görüşebilen ülkelerden biriyiz. Bugün Filipinler'de barış anlaşmasından sonra silah bırakma komisyonunun başında bir Türk diplomat var. Venezuela'dan, Kolombiya'dan Filipinler'e kadar Türkiye'ye güvenilmesi ne demek? Türkiye adaletli, sözünün eri demektir. Bunun da bize çok getirisi var. İnsani olarak da girişimci olarak da var. Bunları halkımızın çıkarına değerlendirmek için çaba sarf ediyoruz."

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.