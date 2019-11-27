14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7606
  • 6,3419
  • 269.643
  • 105684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: ABD maalesef teklifimize 'evet' demedi

Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk. Amerika maalesef teklifimize 'evet' demedi. ABD, Patriot satmak isterse onu da almak isteriz.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili şöyle konuştu: Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Sınırda kalacak tek sistem İspanyolların Patriotlarıdır. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Müttefiklerimizden de alamadığımız için Rusya'nın teklifini en uygun teklif olarak gördük. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde bu konu gündem geldi. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. S-400 ve diğer alımlarımızda hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. ABD ile ilişkilerimizi zehirleyen konular var biri S-400. Mutabık kalmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim. Ama nasıl devam edelim ne yapacağız? Bizim yaptığımız öneri insanın aklına geliyor. Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları kapsamında Pompeo ile görüştük. Ağırlık S-400 ile ilgiliydi.

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA