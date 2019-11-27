Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili şöyle konuştu: Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Sınırda kalacak tek sistem İspanyolların Patriotlarıdır. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Müttefiklerimizden de alamadığımız için Rusya'nın teklifini en uygun teklif olarak gördük. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde bu konu gündem geldi. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. S-400 ve diğer alımlarımızda hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. ABD ile ilişkilerimizi zehirleyen konular var biri S-400. Mutabık kalmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim. Ama nasıl devam edelim ne yapacağız? Bizim yaptığımız öneri insanın aklına geliyor. Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları kapsamında Pompeo ile görüştük. Ağırlık S-400 ile ilgiliydi.