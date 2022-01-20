Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin Latin Amerika'daki 18. büyükelçiliği El Salvador'da açılacak

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:56

El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği resmi açılış törenine Çavuşoğlu'nun yanı sıra El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill katıldı.

Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında Hill'in 2019'da Türkiye'de büyükelçilik açma açıklamasından kısa süre sonra El Salvador'un Ankara'da Büyükelçiliğinin açıldığını, bu sürecin ardından ikili ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Büyükelçiliğin kurulduğu 2020'den bu yana ikili ticaret hacminin 3 katına çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) El Salvador ve bölgede faaliyetleri artarak devam ediyor. Bu potansiyeli gören Türk Hava Yolları da kargo uçuşlarını artırdı. Dolayısıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvadorlu mevkidaşı Nayib Bukele arasında bu akşam 6 anlaşma imzalanacağını aktararak, "Bu anlaşmalar ilişkilerimizin bugünkü altyapısını güçlendirirken değişik alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın birçok noktasında diplomatik misyon ve kurumları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Latin Amerika'ya stratejik bir anlayışla yaklaşıyoruz ve açılım politikamız son derece başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, mart ayında birkaç ülkeyi kapsayacak bir Latin Amerika turuna çıkacağını ve düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Latin Amerika'dan Hill de dahil çok sayıda Latin Amerikalı mevkidaşının katılacağını anlattı.

Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle son dönemde yaptığı görüşmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika'yla ticaretinin son 20 yılda 15 kat arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"2002'de Türkiye'nin tüm Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 6'ydı, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 6'ydı. Şimdi El Salvador büyükelçiliğiyle Türkiye'de 16 büyükelçilik var. Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı, 18'inci büyükelçiliğimizi yakın zamanda El Salvador'un başkenti San Salvador'da açacağız."

Çavuşoğlu, büyükelçiler kararnamesinin büyük ölçüde tamamlandığını, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisinin de bu kararnamede yer alacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılış töreni için kurdele kesildi.