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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik, 'Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. Alternatif çözümler üretmek lazım' dedi.

19 Nisan 2022 Salı 12:49 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 13:42
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satırbaşları:

Kanada ve İsveç'teki islamofobik saldırıların Ramazan ayında artması tesadüf değil. Saldırının her türlüsüne karşı olmayız

Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Kutsala saldırının ifade özgürlüğüyle bağı yok

Müzakere heyetleriyle sürekli temaslarımız var. Hangi konularda mutabakat hangi konularda ayrılık var bu detaylar üzerinde çalışıyoruz.

Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. Alternatif çözümler üretmek lazım

Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak. ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor. Türkiye girişimlerini sürdürüyor.

  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto
  • nato

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