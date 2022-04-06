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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya arasında Bakanlar düzeyinde yeni görüşmeler bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında yeni görüşmeler beklediklerini ifade ederek, 'Görüşmelerin dışişleri bakanları düzeyinde olması muhtemel' dedi.

6 Nisan 2022 Çarşamba 17:52 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 18:22
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ne yazık ki Buça ve bazı bölgelerde gördüğümüz manzara pozitif atmosfere zarar verdi.

Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."

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