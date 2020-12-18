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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz

Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, 'Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz.' dedi.

AA18 Aralık 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 12:22
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Mesajında, milyonlarca göçmenin Türkiye'de barış ve uyum içinde yaşadığını belirten Çavuşoğlu, dünyadaki tüm göçmenlerin gününü kutlayarak, "Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu'nun paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda göçmenlerle ilgili yaptığı konuşmanın bir bölümünden ve göçmenlere ilişkin görüntülerden oluşan bir video da yer aldı.

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