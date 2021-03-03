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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Yunanistan'da bugün yaşanan deprem için yardıma hazır olunduğu belirtildi.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:09
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmeyi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'yle birlikte yaptı.

Görüşmede, Yunanistan'da meydana gelen deprem için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ihtiyaç halinde yardıma hazır olunduğu belirtildi ve dayanışma mesajı verildi.

- Yunanistan'da deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Atina'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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