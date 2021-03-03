Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:09

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmeyi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'yle birlikte yaptı.

Görüşmede, Yunanistan'da meydana gelen deprem için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ihtiyaç halinde yardıma hazır olunduğu belirtildi ve dayanışma mesajı verildi.

- Yunanistan'da deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Atina'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.