Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB de suçlu

8 Şubat 2022 Salı 14:09 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Yunanistan'ın geri itmeleri) Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Çok sayıda göçmen geri itmeler, Yunanistan'ın botları delmesi yüzünden birçok göçmen hayatını kaybetti. Yunanistan kadar AB'nin de suçu var."

"19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır"



(Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan'a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var."