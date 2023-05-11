Bakan Çavuşoğlu'ndan 4'lü zirve değerlendirmesi: Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi yönelik gerçekleştirilen 4'lü Suriye zirvesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sınır ve toprak bütünlüğüne vurgunun ön plana çıktığını belirtti.

A Haber canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, 'Suriye'nin toprağında gözümüz yok terörle mücadele için varız' dedi.

Sürecin devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı' dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık.'

Batı basınında yer alan skandal manşetleri değerlendiren Çavuşoğlu 'Erdoğan'ın kazandığını gördüler' dedi ve bu nedenle bir panik havası içinde olduklarını belirtti.