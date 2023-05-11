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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan 4'lü zirve değerlendirmesi: Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının 'Suriye konulu' toplantısı dün Moskova'da gerçekleştirildi. Zirve hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı.' dedi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan 4'lü zirve değerlendirmesi: Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi yönelik gerçekleştirilen 4'lü Suriye zirvesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sınır ve toprak bütünlüğüne vurgunun ön plana çıktığını belirtti.

A Haber canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, 'Suriye'nin toprağında gözümüz yok terörle mücadele için varız' dedi.

Sürecin devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı' dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık.'

Batı basınında yer alan skandal manşetleri değerlendiren Çavuşoğlu 'Erdoğan'ın kazandığını gördüler' dedi ve bu nedenle bir panik havası içinde olduklarını belirtti.

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