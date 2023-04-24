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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a sert cevap: Şarlatanlar yine sahnede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına, 'Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz.' ifadeleriyle tepki gösterdi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a sert cevap: Şarlatanlar yine sahnede
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Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE, 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN ERMENİ İDDİALARIYLA İLGİLİ SİYASİ SAİKLİ AÇIKLAMALARI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerince yapılan siyasi saikli açıklamaları kınayarak "dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreleri" Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Ermeni iddialarını gündeme getiren bazı hükümet ve yetkililerine tepki gösterildi.

Gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar için "tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalar" nitelendirmesi yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Açıklamada hiç kimse ve hiçbir kuruluşun, Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremeyeceği vurgulanarak "Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu'nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz." denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASI:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve yabancı arşivlere göre Ermeni terör örgütleri yaşlı, kadın, çocuk demeden 1915 yılında binlerce Türk'ü vahşice katletti. Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz.

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