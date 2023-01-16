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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'den satın alınacak F-16'lara ilişkin açıklama

ABD'den satın alınacak F-16'lara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD Kongresi'nde görüşmeler sürüyor, süreç olumlu ilerliyor. Biz Kongre'den sorunsuz bir şekilde geçmesini isteriz.' dedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'den satın alınacak F-16'lara ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turković ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrası soruları cevaplandırdı.

ABD'de Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için Kongre'ye teklif götürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "ABD Kongresi'nde görüşmeler sürüyor, süreç olumlu ilerliyor. Biz Kongre'den sorunsuz bir şekilde geçmesini isteriz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta Türk kesimi ve Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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