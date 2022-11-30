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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin ''kara harekatı'' açıklamasına tepki: Engelleme girişimlerini görüyoruz

ABD'nin Türkiye'nin kara harekatına ilişkin yaptığı açıklamaya sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz' dedi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin ''kara harekatı'' açıklamasına tepki: Engelleme girişimlerini görüyoruz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Üçlü anlaşma çerçevesindeki atılan adımları değerlendirdik. Beklentileri de tekrar kendilerine hatırlattık. Bu iki ülke yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı adımlar attı. Biz atılan adımları yok saymıyoruz. Ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok"

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