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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Billström'un yüzüne söyledi: Somut bir gelişme yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat) Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok'

22 Aralık 2022 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Biz imkansızı istemiyoruz. Terörle mücadelemize sizden (İsveç ve Finlandiya) destek istiyoruz. Sizinle (İsveç) de ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde. Müttefik olmak istediğiniz bir ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı bekliyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var."

"(İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat) Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok"

"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

"Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı"

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