Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması

DHA 05 Şubat 2021 Cuma 14:22 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Alanya'ya geldi. Alanya Belediyesi'nde Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin mütevelli heyeti toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta cuma namazına gitmeden önce gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Alanya nüfusunun artması ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar hakkında soruları yanıtladı.

'ALANYA GELİŞİYOR, BÜYÜYOR'

Alanya'nın 333 bin 104 yeni nüfusuyla birçok ili geçtiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Alanya'nın nüfusu sürekli büyüyor. Bir taraftan iç göç var. Tabi Alanya'nın güzelliği ve sunduğu fırsatlar. Turizm sezonu geçen sene düşük olmasına rağmen Alanya nüfusunda düşüş olmadı. Tem tersine yükseliş var. Ayrıca sadece Avrupa ülkelerinden değil, dünyanın her yerinden Alanya'dan mülk alıp da yaşamının bir kısmını burada geçirmek isteyenler var. Dolayısıyla Alanya gelişiyor, büyüyor. Bir taraftan belediyemiz bir taraftan biz hükümet olarak Alanya'ya ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi artırmaya devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'DEVLETE KARŞI OLANLARIN BU İŞİN İÇİNE GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak özgürce fikirlerini beyan edebileceklerini, ancak bazılarının bu durumu fırsat bilerek vandalizmi ön plana çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Öğrencilerin demokratik eylemleri olabilir. Her zaman özgürce ifadelerini söyleyebilir, iletebilir. Ama görünen bir gerçek var ki daha önceki bazı gösterilerde olduğu gibi burada öğrenci olmayıp da her zaman olduğu gibi vandalizmi ön plana çıkarmaya çalışan, aynı şekilde devlete karşı olan grupların, bu işin içine girdiğini görüyoruz. Böyle olunca, yani demokratik bir eylemin dışına çıkınca da devlet de kamunun düzenini sağlamak için gerekli tedbirleri almak durumunda. Özgürlük, demokrasi tamam güzel ama başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak, devletin düzenini bozacak adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.