Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Ahlaksızlıktır, alçaklıktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının "Genç Diplomatlar Akademisi" Projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu programda konuştu.

Çavuşoğlu, "Bugün dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseyi anında öğreniyoruz. Bunları raporlaması gereken elçilerdir, diplomatlardır. Aslında onlara bu anlamda olan bağlılık da azalıyor." diyerek, diplomatlardan artık bir olay olduğunda arka planının bildirilmesinin beklendiğini ifade etti.

İletişim araçlarının değişimine ve çeşitliliğine değinen ve bunlardan iyi faydalanmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık bir liderin, uluslararası örgütün temsilcisinin ya da bir dışişleri bakanının attığı tweet, tweetin etkisi standart basın açıklamalarından, bakanlık ya da devlet açıklamalarından çok daha fazla oluyor." dedi.

Önceden iletişimin diplomasinin temel unsurlarından biri olduğunu, şimdi ise iletişimin hızının ve çeşitliliğinin, tüm temasların niteliğini değiştirdiğini belirten Çavuşoğlu, diplomasinin artık çok katmanlı ve çok aktörlü olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden bu meslek daha kapalı kapılar arkasında yapılan, nispeten elit bir uğraştı. Şimdi diplomasi ticaretten turizme, kültürden iletişime her alanda yapılıyor, eğitim de buna dahil. Sadece diplomatlar değil, iş insanları, sanatçılar, akademisyenler ve yurt dışına giden öğrenciler, burada yurt dışından gelen heyetleri ağırlayan öğrencilerimiz, üniversitelerimiz de diplomasinin önemli paydaşlarından biri."



Diplomasinin geleneksel bazı özelliklerinin halen önemini koruduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İnsan unsuru, diplomasinin en önemli boyutudur. İyi diplomatları olan ülkeler diplomaside daha başarılı oluyorlar, daha etkin oluyorlar." dedi.

- "BU YIL HARİCİYE TEŞKİLATIMIZIN TEMELLERİNİN ATILMASININ 500. YILINI KUTLUYORUZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlü bir hariciye geleneğine sahip olduğunu ifade ederek, "Bu yıl hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Hariciye mesleğinin büyük bir özveri gerektirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Her coğrafyada çalışabilmeniz, bazen dost bazen de hasım ortamlarda mücadele vermeniz gerekiyor." dedi.