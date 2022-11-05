Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Sir Bani Yas Forumu'na katılmak üzere BAE'ye giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Etiyopyalı mevkidaşı Mekonnen ile görüştüğünü belirterek, "Etiyopya'daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık." ifadesini kullandı.

Borrell ile de bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu'nda Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık." paylaşımında bulundu.