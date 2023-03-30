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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra'da bir programa katılacağı sırada bir grup tarafından engellenmeye çalışılması üzerine, Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek KKTC'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

AA30 Mart 2023 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a geçmiş olsun mesajı
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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın programa katılmasını engelleme girişiminin ardından Twitter'da paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı. Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. KKTC'nin her zaman yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenmişti.

Tatar'ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtılmıştı.

Grubun dağıtılmasının ardından Tatar, üniversite yerleşkesine girerek programa katılmıştı.

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