Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:27

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz"



"2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik."

"Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir"



"Biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. PKK YPG bölücü terör örgütüdür. Türkiye'de başaramadıklarını Irak'ta başarmaya çalışıyorlar. PKK'nın hedefi her yerde aynıdır. Rejim ile ilişkilerimiz bir tarafa, terör örgütleri ile mücadele ortak menfatimizdir. Son zamanlarda bu çerçevede özel bir görüşme olmadı."

"(Ermanistan) her iki taraf özel temsilcilerini atadı. İlk toplantı Moskova'da gerçekleşecek. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz"

"(ABD ile ilişkiler, F-35) Şu anda F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. F-35 konusunda kongredeki durum, kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor. Bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor."