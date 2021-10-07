Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'un Osmanlı iftirasına sert tepki: Yüzümüze söylesin

7 Ekim 2021 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Lviv'de Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu görüşme ile ilgili, "Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.' dedi.

Basın toplantısında Macron'un Osmanlı'ya yönelik iftiralarına sert tepki gösteren Çavuşoğlu şöyle konuştu:



Yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz. Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı.

Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi. Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikirdik, bu nedenle bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz.

'YÜZÜMÜZE SÖYLESİN... TIPKI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPTIĞI GİBİ'

Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda. Seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde faydası olmadığını gördük. Bu tür popülist yaklaşımlar yerine halkının güvenini kazanacak adımlar atması gerektiğini düşünüyorum.

Bizimle ilgili söyleyeceği bir şey varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz; tıpkı Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi.