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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar.'

21 Temmuz 2020 Salı 15:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:39
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