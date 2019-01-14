Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşı Asselborn’a sert cevap: YPG/PKK’lıları bu kadar çok seviyorsanız alır ülkelerinize götürürsünüz
Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin tek taraflı Suriye’nin kuzey doğusunda bir saldırıya geçmesi konusunda kaygı duyuyoruz' diyen Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’a tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Bir terör örgütüne karşı çarpışırken iyi, diğerine geldiğin zaman savunmaya geçiyoruz. Eğer bu kadar çok seviyorsanız YPG’lileri, PKK’lıları zaten ülkelerinizde yeterince var, onları da alır götürürsünüz' dedi.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın açıklaması yaptı.
Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un, “Türkiye’nin tek taraflı Suriye’nin kuzey doğusunda bir saldırıya geçmesi konusunda kaygı duyuyoruz.” sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “O zaman gelin terörle birlikte mücadele edelim. Suriye’de bugüne kadar yaptığımız DEAŞ’a, PKK’ya karşı yaptığımız mücadeleler Avrupa’nın güvenliği içinde çok önemlidir. Karşıdaki terör örgütüyle ikili anlaşma üzerine mi hareket edeceğiz. Kürtlerle, teröristleri ayırt etmek istemediğiniz zaman böyle yanlış demeçler içine girebiliyorsunuz. Siz diyorsunuz ki 'Suriye’nin bağımsızlığını istiyoruz.' Evet, BM’nin 2254 numaralı kararı da bunu söylüyor fakat bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının yüzde 33’ünü işgal ediyor bölmek için. Ona karşı neden ses çıkartamıyorsunuz. DEAŞ’a karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğer terör örgütlerine karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.
"EĞER ÇOK SEVİYORSANIZ PKK/PYD’LİLERİ ÜLKELERİNİZE GÖTÜRÜRSÜNÜZ”
"Lüksemburg dahil burada DEAŞ’a karşı 65 ülke var. Fakat bugüne kadar DEAŞ’a karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. Sizlerin verdiğiniz paralar PKK’ya, YPG’ye silah olarak gitmiştir ve biz sadece Suriye’de 3 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bu toplantıların hepsine katıldım, dostlar alışverişte görsün babında toplantılar. Herkes ikişer, üçer dakika içerisinde konuşmasını yapıyor ve dağılıp gidiyor, iş bize kalıyor. Hiçbir ülke DEAŞ ile göğüs göğse çarpışmamıştır Türkiye’den başka. Bir terör örgütüne karşı çarpışırken iyi, diğerine geldiğin zaman savunmaya geçiyoruz. Eğer bu kadar çok seviyorsanız YPG’lileri, PKK’lıları zaten ülkelerinizde yeterince var, onları da alır götürürsünüz. Avrupa’da zaten yeterince faaliyette bulunuyorlar, para bile topluyorlar” cevabını verdi.
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