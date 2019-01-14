Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşı Asselborn’a sert cevap: YPG/PKK’lıları bu kadar çok seviyorsanız alır ülkelerinize götürürsünüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın açıklaması yaptı.

Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un, “Türkiye’nin tek taraflı Suriye’nin kuzey doğusunda bir saldırıya geçmesi konusunda kaygı duyuyoruz.” sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “O zaman gelin terörle birlikte mücadele edelim. Suriye’de bugüne kadar yaptığımız DEAŞ’a, PKK’ya karşı yaptığımız mücadeleler Avrupa’nın güvenliği içinde çok önemlidir. Karşıdaki terör örgütüyle ikili anlaşma üzerine mi hareket edeceğiz. Kürtlerle, teröristleri ayırt etmek istemediğiniz zaman böyle yanlış demeçler içine girebiliyorsunuz. Siz diyorsunuz ki 'Suriye’nin bağımsızlığını istiyoruz.' Evet, BM’nin 2254 numaralı kararı da bunu söylüyor fakat bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının yüzde 33’ünü işgal ediyor bölmek için. Ona karşı neden ses çıkartamıyorsunuz. DEAŞ’a karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğer terör örgütlerine karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"EĞER ÇOK SEVİYORSANIZ PKK/PYD’LİLERİ ÜLKELERİNİZE GÖTÜRÜRSÜNÜZ”