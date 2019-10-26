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Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'nın 'güvenli bölge' teklifine yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın güvenli bölge önerisiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli bölge en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatımıza Almanya'dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. Almanya'da yaşayan Türkler kendilerini baskı altında hissediyorlar. Havaalanında uçağa binmek isteyen yolculara PKK yandaşlarının nasıl muamele ettiğini görüyoruz. 
 
Esasen bugünkü görüşmelerimizde Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduğumuz için memnunum. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik.  Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek.
 
Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuk. Almanya ile güçlü bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Biraz önce bahsettiğim tüm konularda da Almanya ile yakın iş birliği içinde olma arzusundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Johnson, Macron ve Merkel'le bir araya gelmesini de görüştük.
 
ALMANYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİ
 
Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli bölge en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük.
 
BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNE DÖNENLERİN SAYISI
 
BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı.
 
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamalarından satır başları;
 
Son olarak New York'ta BM'de görüştük ve yoğun şekilde Suriye'yi ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Biz şu anda bu savaşın çok uzun sürdüğünü görüyoruz, önümüzde kış var. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz. Türkiye, Almanya ve AB olarak sorumluluğumuz var.
 
Soçi mutabakatının ardından yeni gerçeklerle karşı karşıyayız. Bu konuyu görüştük. Soçi'nin sonuçlarını ele almak durumundaydık. Sağduyu ile adım atmalı ve Suriye'deki durumun istikrar kavuşması için çaba harcamalıyız. DEAŞ'la mücadele sona ermiş değil. Soçi mutabakatı kapsamında ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli.
 
Türkiye'nin belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda bu hususu ilerleteceği yönünde mesaj aldık. Oradaki insanların ve oraya geri dönmek isteyen sivillerin çıkarlarının da bunu mümkün kılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu ise Soçi'de yapılan mutabakat temelinde Türk güçlerinin Kuzey Suriye'de kalıcı varlığı olmaması, geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi, bunu da konuştuk ve teyit ettik. 
 
Uluslararası insan yardım kuruluşlarının buraya ulaşması önemli. Buraya gönüllü ve temelde güvenli şekilde dönmeleri konusunda teyidinizi aldım. Yapıcı bir görüşme oldu.
 
ALMANYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİ
 
Teoriyi değil acil konuları görüştük.

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