Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'nın 'güvenli bölge' teklifine yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatımıza Almanya'dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. Almanya'da yaşayan Türkler kendilerini baskı altında hissediyorlar. Havaalanında uçağa binmek isteyen yolculara PKK yandaşlarının nasıl muamele ettiğini görüyoruz.

Esasen bugünkü görüşmelerimizde Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduğumuz için memnunum. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik. Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek.

Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuk. Almanya ile güçlü bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Biraz önce bahsettiğim tüm konularda da Almanya ile yakın iş birliği içinde olma arzusundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Johnson, Macron ve Merkel'le bir araya gelmesini de görüştük.

ALMANYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİ Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli bölge en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük. BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNE DÖNENLERİN SAYISI BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamalarından satır başları;